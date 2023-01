Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla gibt am Mittag ab

Aktien in diesem Artikel Tesla 130,50 EUR

Die Tesla-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 130,42 EUR. Der Kurs der Tesla-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 129,60 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 131,38 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 93.066 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 350,13 EUR an. Gewinne von 62,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.01.2023 bei 96,30 EUR. Abschläge von 35,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 395,55 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 20.10.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tesla ein EPS von 0,62 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 21.454,00 USD gegenüber 13.757,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Tesla am 24.04.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 3,98 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

