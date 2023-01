Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla verzeichnet am Mittwochvormittag Verluste

Aktien in diesem Artikel Tesla 130,54 EUR

Der Tesla-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 131,98 EUR. Die Tesla-Aktie gab in der Spitze bis auf 131,38 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 131,38 EUR. Zuletzt wechselten 4.540 Tesla-Aktien den Besitzer.

Bei 350,13 EUR erreichte der Titel am 05.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 62,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 96,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 37,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 396,00 USD für die Tesla-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 20.10.2022. In Sachen EPS wurden 1,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 0,62 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 55,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13.757,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 21.454,00 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 24.04.2023 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 3,98 USD fest.

