Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla mit herben Abschlägen am Mittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Tesla. Zuletzt fiel die Tesla-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 7,7 Prozent auf 191,92 USD ab.

Die Tesla-Aktie notierte um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 7,7 Prozent auf 191,92 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 1.589.456 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 20.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 299,29 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 55,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie. Am 26.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 138,07 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 39,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 222,22 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tesla am 19.10.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,66 USD gegenüber 1,05 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23.350,00 USD – ein Plus von 8,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tesla 21.454,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.04.2024 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,56 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

