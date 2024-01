Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Vormittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Tesla gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tesla-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 6,1 Prozent auf 179,24 EUR ab.

Die Tesla-Aktie wies um 09:21 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 6,1 Prozent auf 179,24 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Tesla-Aktie bis auf 178,82 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 179,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 69.675 Tesla-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.07.2023 bei 267,35 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 49,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie. Am 25.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 126,66 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 225,00 USD je Tesla-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 19.10.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,05 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23.350,00 USD – ein Plus von 8,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tesla 21.454,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 17.04.2024 terminiert.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,63 USD je Tesla-Aktie.

