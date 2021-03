Tesla-Aktie aktuell: Tesla im Minus

Aktien in diesem Artikel Tesla 525,40 EUR

Die Tesla-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 3,3 Prozent auf 535,00 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Tesla-Aktie bei 512,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 540,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 50.631 Tesla-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 743,00 EUR erreichte der Titel am 25.01.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 86,21 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.04.2020).

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 546,10 USD aus. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 5,99 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Tesla Inc. ist ein führender Hersteller von hochwertigen Elektrofahrzeugen und Anbieter von Solarenergiesystemen und Energiespeicherlösungen. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet Elektrofahrzeuge in verschieden Preisklassen. Daneben produziert der Fahrzeughersteller auch elektrische Antriebskomponenten. Zu Teslas Angebot zählen die Auto-Reihen Model S, Model X, Model Y und Model 3. Das Model S fällt eher in die Kategorie Luxuslimousine, das Model X und das kleinere Model Y sind SUVs. Das Model 3 fällt in die Kompaktklasse. Weitere Modelle, darunter auch Nutzfahrzeuge sind in der Entwicklung. Das Unternehmen sieht sich auch als Vorreiter auf dem Gebiet des autonomen Fahrens. Tesla stellt darüber hinaus auch Ladestationen, sogenannte Supercharger, bereit, mit denen die Fahrzeuge innerhalb kurzer Zeit vollständig aufgeladen werden können. Außerdem ist das Unternehmen an der Entwicklung von Batteriesystemen und Antrieben tätig. Tesla verfügt über eine voll integrierte Energiesparte, die Produkte und Dienstleistungen rund um die Erzeugung, Speicherung und den Verbrauch von sauberer Energie anbietet. Mit dem Stromspeichersystem Powerwall bietet Tesla in seinem Portfolio einen Energiespeicher für den Haushalt. Der Speicher funktioniert wie ein Akku, der Solarstrom oder günstigen Nachtstrom speichert und zu einem späteren Zeitpunkt wieder abgibt. Zudem betreibt Tesla Batteriefabriken. Zur Stromerzeugung auf dem Dach bietet Tesla außerdem Solardachziegel und Solaranlagen an.

