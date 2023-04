Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag mit roter Tendenz

Aktien in diesem Artikel Tesla 148,14 EUR

Um 16:07 Uhr ging es für die Tesla-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 160,11 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tesla-Aktie bisher bei 158,75 USD. Bei 159,86 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 23.976.386 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 26.04.2022 markierte das Papier bei 336,21 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 52,38 Prozent niedriger. Bei 101,82 USD fiel das Papier am 07.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Tesla-Aktie wird bei 386,55 USD angegeben.

Am 19.04.2023 legte Tesla die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18.756,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23.329,00 USD ausgewiesen.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Tesla wird am 24.07.2023 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,47 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

