Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Vormittag mit roten Vorzeichen

Tesla 144,96 EUR

Die Tesla-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr um 0,9 Prozent auf 145,84 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Tesla-Aktie ging bis auf 144,88 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 146,28 EUR. Der Tagesumsatz der Tesla-Aktie belief sich zuletzt auf 20.437 Aktien.

Am 22.09.2022 erreichte der Anteilsschein mit 316,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 53,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.01.2023 bei 96,38 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 386,55 USD.

Tesla gewährte am 19.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,85 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,07 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 23.329,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 24,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18.756,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 24.07.2023 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,47 USD fest.

