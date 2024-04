Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Nachmittag nordwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von Tesla gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Tesla-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Um 15:52 Uhr sprang die Tesla-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 163,27 USD zu. Bei 164,84 USD markierte die Tesla-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 159,00 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 5.093.697 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 20.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 299,29 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesla-Aktie derzeit noch 83,31 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 23.04.2024 auf bis zu 138,82 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 14,98 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Tesla-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 177,56 USD an.

Tesla ließ sich am 23.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,45 USD. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 21,30 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23,33 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.07.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Tesla-Anleger Experten zufolge am 29.04.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,57 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Gewinne in New York: S&P 500 liegt zum Handelsende im Plus

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 notiert schlussendlich im Plus

NIO-Aktie fester: Xiaomi auf dem Weg zum Break-even - aber NIO nimmt Xiaomi-Kunden ins Visier