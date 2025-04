Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla schiebt sich am Nachmittag vor

So entwickelt sich Tesla

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tesla. Zuletzt wies die Tesla-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 262,01 USD nach oben.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 262,01 USD zu. Die Tesla-Aktie legte bis auf 265,24 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 261,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ 3.016.363 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 19.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 488,50 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 86,44 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.04.2024 (158,36 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Tesla-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 238,86 USD.

Am 22.04.2025 hat Tesla die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 0,37 USD je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 19,34 Mrd. USD, gegenüber 21,30 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,23 Prozent präsentiert.

Am 29.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 28.04.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,16 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

