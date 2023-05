Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittag fester

Aktien in diesem Artikel Tesla 173,66 EUR

Die Tesla-Aktie konnte um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 186,04 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 210.257 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 314,67 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 40,88 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 101,82 USD am 07.01.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 382,45 USD für die Tesla-Aktie aus.

Tesla veröffentlichte am 19.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,85 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,07 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18.756,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23.329,00 USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.07.2023 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 3,35 USD im Jahr 2023 aus.

So unterschiedlich bewerten die großen Tech-Unternehmen den Umgang mit Künstlicher Intelligenz

Besuch bei der Formel 1: Tesla-Chef Elon Musk bringt Vorschlag für neues Formel 1-Rennen mit

Marktexperte sieht die Wirtschaft bereits mitten in der Rezession: Auf diese Investitionen setzt er jetzt

