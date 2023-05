Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Tesla 172,32 EUR

Um 16:08 Uhr fiel die Tesla-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 182,41 USD ab. Das Tagestief markierte die Tesla-Aktie bei 181,87 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 186,49 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 20.279.163 Tesla-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.08.2022 bei 314,67 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 72,51 Prozent. Am 07.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 101,82 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 382,45 USD.

Tesla gewährte am 19.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,85 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,07 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23.329,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.756,00 USD in den Büchern standen.

Am 24.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Tesla veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,35 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

