Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker

Das Papier von Tesla legte um 09:21 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,9 Prozent auf 173,30 EUR. Die Tesla-Aktie legte bis auf 173,32 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 172,02 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 28.282 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.09.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 316,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 82,78 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.01.2023 (96,38 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 44,39 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 382,45 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 19.04.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,85 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,07 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 23.329,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18.756,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 24.07.2023 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,35 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

