Tesla Aktie News: Tesla am Nachmittag billiger

Das Papier von Tesla gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 25.07.2022 16:22:00 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 791,70 EUR abwärts. Die Tesla-Aktie gab in der Spitze bis auf 788,00 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 801,20 EUR. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 31.070 Stück gehandelt.

Am 04.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1.080,00 EUR an. Mit einem Zuwachs von 26,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 536,80 EUR fiel das Papier am 28.07.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 47,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 845,42 USD an.

Am 20.07.2022 legte Tesla die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,27 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,93 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 16.934,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.389,00 USD umgesetzt worden waren.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 19.10.2022 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 12,07 USD im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

