Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Dienstagmittag gefragt

Die Aktie von Tesla zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Tesla-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 273,40 USD zu.

Das Papier von Tesla konnte um 12:03 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,6 Prozent auf 273,40 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 468.986 Tesla-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (314,67 USD) erklomm das Papier am 17.08.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,09 Prozent hinzugewinnen. Am 07.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 101,82 USD. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 168,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 245,56 USD aus.

Tesla gewährte am 19.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,91 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,76 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Tesla 24.927,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 47,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 16.934,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.10.2023 veröffentlicht.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,37 USD je Aktie.

