Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla steigt am Dienstagvormittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Tesla. Zuletzt stieg die Tesla-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 244,55 EUR.

Die Tesla-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:21 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 244,55 EUR. Im Tageshoch stieg die Tesla-Aktie bis auf 246,45 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 244,00 EUR. Der Tagesumsatz der Tesla-Aktie belief sich zuletzt auf 38.301 Aktien.

Am 22.09.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 316,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 22,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 06.01.2023 auf bis zu 96,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 153,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 245,56 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 19.07.2023 vor. Das EPS belief sich auf 0,91 USD gegenüber 0,76 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 47,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 24.927,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16.934,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Tesla am 18.10.2023 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,37 USD je Tesla-Aktie.

