Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Tesla gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Tesla zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,1 Prozent auf 232,64 USD.

Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 232,64 USD. Die Tesla-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 236,15 USD. Bei 231,35 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 20.559.821 Tesla-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 313,80 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.09.2022). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,89 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 101,82 USD am 07.01.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 56,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Analysten bewerten die Tesla-Aktie im Durchschnitt mit 245,56 USD.

Tesla ließ sich am 20.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,91 USD gegenüber 0,76 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 24.927,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 16.934,00 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 18.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,38 USD je Aktie belaufen.

