Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Abend mit positiven Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Tesla. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 347,34 USD zu.

Die Tesla-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 2,2 Prozent auf 347,34 USD. Die Tesla-Aktie legte bis auf 348,70 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 339,00 USD. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.763.364 Stück gehandelt.

Am 19.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 488,50 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 40,64 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 29.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 202,60 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 71,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Tesla seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 249,38 USD an.

Am 23.07.2025 legte Tesla die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 22,50 Mrd. USD, gegenüber 25,50 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11,78 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Tesla am 15.10.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,72 USD je Tesla-Aktie belaufen.

