Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Dienstagmittag freundlich

Um 12:22 Uhr wies die Tesla-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 211,75 EUR nach oben. Die Tesla-Aktie legte bis auf 213,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 213,20 EUR. Zuletzt wechselten 30.161 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 04.11.2021 markierte das Papier bei 360,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 41,18 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.05.2022 (193,20 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 442,08 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 19.10.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,05 USD. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,62 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 55,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13.757,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 21.454,00 USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Tesla am 25.01.2023 vorlegen.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,08 USD je Tesla-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Bildquellen: Zigres / Shutterstock.com