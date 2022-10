Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla zieht am Dienstagvormittag an

Aktien in diesem Artikel Tesla 212,45 EUR

Um 09:22 Uhr stieg die Tesla-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,9 Prozent auf 213,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Tesla-Aktie sogar auf 213,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 213,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.575 Tesla-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 360,00 EUR erreichte der Titel am 04.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 40,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 193,20 EUR am 25.05.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesla-Aktie derzeit noch 10,25 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 442,08 USD an.

Am 19.10.2022 äußerte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Tesla 21.454,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 55,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13.757,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Tesla wird am 25.01.2023 gerechnet.

In der Tesla-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 4,08 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

