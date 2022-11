Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Freitagmittag gesucht

Aktien in diesem Artikel Tesla 180,14 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 0,3 Prozent auf 180,24 EUR. Die Tesla-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 181,10 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 178,14 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 49.327 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 04.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 357,53 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 49,59 Prozent wieder erreichen. Bei 161,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 11,87 Prozent würde die Tesla-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 447,73 USD.

Tesla gewährte am 19.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,05 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,62 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 55,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13.757,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 21.454,00 USD ausgewiesen.

Die Tesla-Bilanz für Q4 2022 wird am 25.01.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 4,08 USD je Tesla-Aktie.

