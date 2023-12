Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Aktie im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Tesla. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Tesla-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ Bsc bei 252,60 USD.

Die Tesla-Aktie zeigte sich um 01:59 Uhr stabil und notierte im NASDAQ Bsc-Handel bei 252,60 USD. Die Tesla-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 258,22 USD aus. Der Kurs der Tesla-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 251,39 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 256,76 USD. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 93.370.094 Stück gehandelt.

Am 20.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 299,29 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 15,60 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.01.2023 bei 101,82 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 59,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 223,33 USD je Tesla-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 18.10.2023 vor. Es stand ein EPS von 0,66 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 1,05 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23.350,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21.454,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 24.01.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesla im Jahr 2023 3,06 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

