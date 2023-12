Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Montagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

So entwickelt sich Tesla

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Tesla. Kaum Ausschläge verzeichnete die Tesla-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel und tendierte zuletzt bei 252,60 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel kam die Tesla-Aktie um 01:59 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 252,60 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tesla-Aktie bisher bei 258,22 USD. Der Kurs der Tesla-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 251,39 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 256,76 USD. Der Tagesumsatz der Tesla-Aktie belief sich zuletzt auf 93.370.094 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.07.2023 auf bis zu 299,29 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 18,48 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.01.2023 auf bis zu 101,82 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 148,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Tesla-Aktie wird bei 223,33 USD angegeben.

Tesla ließ sich am 18.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,66 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,05 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Tesla im vergangenen Quartal 23.350,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tesla 21.454,00 USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Tesla am 24.01.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2023 3,06 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

