Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittag mit sattem Kursplus

Die Tesla-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 8,5 Prozent auf 141,70 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tesla-Aktie bei 143,02 EUR. Bei 140,16 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 184.184 Tesla-Aktien den Besitzer.

Bei 350,13 EUR erreichte der Titel am 05.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 59,53 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 96,30 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 47,14 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 395,55 USD an.

Tesla ließ sich am 20.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,05 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,62 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Tesla 21.454,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 55,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13.757,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Tesla am 24.04.2023 vorlegen.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,68 USD je Aktie.

