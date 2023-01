Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla springt am Nachmittag hoch

Aktien in diesem Artikel Tesla 145,46 EUR

Um 04:22 Uhr wies die Tesla-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 10,1 Prozent auf 143,70 EUR nach oben. Die Tesla-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 148,00 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 140,16 EUR. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 411.826 Stück gehandelt.

Am 05.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 350,13 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 58,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 96,30 EUR ab. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 49,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 395,55 USD je Tesla-Aktie an.

Tesla ließ sich am 20.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,05 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 0,62 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 55,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21.454,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13.757,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Tesla am 24.04.2023 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,68 USD je Aktie belaufen.

