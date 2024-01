Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla verteuert sich am Freitagmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Tesla gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Tesla-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 184,21 USD.

Die Tesla-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 12:04 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 184,21 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 452.340 Tesla-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.07.2023 auf bis zu 299,29 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 62,47 Prozent zulegen. Am 28.04.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 152,37 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 17,28 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 220,78 USD für die Tesla-Aktie.

Tesla ließ sich am 24.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,05 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 25.167,00 USD umgesetzt, gegenüber 21.454,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Am 17.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Tesla veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesla im Jahr 2024 3,28 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

