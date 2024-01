Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla schiebt sich am Nachmittag vor

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 183,90 USD.

Um 16:07 Uhr ging es für das Tesla-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 183,90 USD. Im Tageshoch stieg die Tesla-Aktie bis auf 186,78 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 185,57 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 29.962.173 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 299,29 USD erreichte der Titel am 20.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 62,75 Prozent hinzugewinnen. Am 28.04.2023 gab der Anteilsschein bis auf 152,37 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,15 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 220,22 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 24.01.2024. Das EPS wurde auf 0,71 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 25.167,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tesla einen Umsatz von 21.454,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 17.04.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesla im Jahr 2024 3,28 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

