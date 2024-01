Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Vormittag freundlich

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Tesla. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 169,50 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:21 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,5 Prozent auf 169,50 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Tesla-Aktie bei 169,88 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 169,00 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 31.624 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 19.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 267,35 EUR an. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 57,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 27.04.2023 Kursverluste bis auf 137,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 18,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Tesla-Aktie wird bei 220,78 USD angegeben.

Am 24.01.2024 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,71 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,05 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 25.167,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tesla einen Umsatz von 21.454,00 USD eingefahren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Tesla wird am 17.04.2024 gerechnet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,31 USD je Tesla-Aktie.

