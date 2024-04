Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Tesla im Fokus

Die Aktie von Tesla gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Tesla gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 168,22 USD abwärts.

Um 15:52 Uhr fiel die Tesla-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 168,22 USD ab. Die Tesla-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 167,56 USD ab. Bei 168,85 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.698.086 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 299,29 USD erreichte der Titel am 20.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 77,92 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.04.2024 bei 138,82 USD. Abschläge von 17,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Tesla-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tesla 0,000 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 179,00 USD.

Tesla ließ sich am 23.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,45 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,85 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 21,30 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 8,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tesla 23,33 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Tesla-Bilanz für Q2 2024 wird am 17.07.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 29.04.2025.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,51 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Baird streicht Tesla von "Bearish Fresh Pick"-Liste - Robotaxis und Energiegeschäft stimmen optimistisch

Teslas Deutschland-Dilemma: Musks E-Autos schwächeln

NYSE-Handel S&P 500 fällt zum Ende des Donnerstagshandels zurück