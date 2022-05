Tesla Aktie News: Tesla am Donnerstagvormittag kaum verändert

Aktien in diesem Artikel Tesla 612,90 EUR

Zum Vortag unverändert notierte die Tesla-Aktie um 26.05.2022 09:22:00 Uhr im XETRA-Handel bei 613,00 EUR. Der Kurs der Tesla-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 614,90 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte Tesla-Aktie bei 611,60 EUR. Bei 614,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 1.937 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 1.080,00 EUR erreichte der Titel am 04.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 43,24 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.06.2021 (473,10 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 29,57 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 868,18 USD je Tesla-Aktie an.

Am 20.04.2022 äußerte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,22 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,93 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Tesla 18.756,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 80,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10.389,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Tesla am 27.07.2022 vorlegen.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2023 auf 16,14 USD je Aktie.

