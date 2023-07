Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Nachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Tesla. Zuletzt konnte die Aktie von Tesla zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,3 Prozent auf 266,20 USD.

Um 16:08 Uhr wies die Tesla-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 266,20 USD nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Tesla-Aktie bei 267,50 USD. Bei 263,16 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 17.421.290 Tesla-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 314,67 USD. Dieser Kurs wurde am 17.08.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 15,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.01.2023 (101,82 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 61,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 245,56 USD je Tesla-Aktie aus.

Tesla gewährte am 19.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,91 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,76 USD je Aktie vermeldet. Tesla hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24.927,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 47,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16.934,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Tesla am 18.10.2023 vorlegen.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,38 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

