Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla gibt am Mittwochvormittag nach

Die Aktie von Tesla gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Tesla-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 239,45 EUR ab.

Die Tesla-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 239,45 EUR. Die Tesla-Aktie sank bis auf 238,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 239,85 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20.166 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 22.09.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 316,75 EUR. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 24,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 96,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 59,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 245,56 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tesla am 19.07.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,76 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24.927,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 47,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.934,00 USD in den Büchern standen.

Tesla dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 18.10.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesla im Jahr 2023 3,38 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

