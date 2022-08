Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla schiebt sich am Freitagnachmittag vor

Aktien in diesem Artikel Tesla 293,10 EUR

-1,08% Charts

News

Analysen

Die Tesla-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 295,90 EUR. In der Spitze gewann die Tesla-Aktie bis auf 297,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 296,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 44.688 Tesla-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1.080,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.11.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 72,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. Am 25.08.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 292,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 740,42 USD je Tesla-Aktie aus.

Am 20.07.2022 äußerte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,76 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 41,61 Prozent auf 16.934,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.958,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 19.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 4,03 USD je Tesla-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Tesla dementiert Personalwechsel: David Searle nach wie vor Teil des Unternehmens

Bei Tesla aufgestockt: Diese US-Werte befinden sich im zweiten Quartal im Credit Suisse-Depot

Tesla-Aktiensplit wurde vollzogen: So viel kostet eine Tesla-Aktie nun