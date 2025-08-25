Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla steigt am Nachmittag
Die Aktie von Tesla zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Tesla-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 347,12 USD.
Um 15:53 Uhr sprang die Tesla-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 347,12 USD zu. Kurzfristig markierte die Tesla-Aktie bei 349,14 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 344,69 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 2.542.817 Stück.
Bei 488,50 USD markierte der Titel am 19.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,73 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.08.2024 (202,60 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,64 Prozent.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Tesla-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 249,38 USD.
Am 23.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,33 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,42 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,78 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 22,50 Mrd. USD im Vergleich zu 25,50 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Tesla wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 15.10.2025 vorlegen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,72 USD je Tesla-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.07.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.2025
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.2025
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.07.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.2025
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
