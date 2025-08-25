Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Dienstagabend mit Kursabschlägen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Tesla. Das Papier von Tesla befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,1 Prozent auf 346,13 USD ab.

Um 20:08 Uhr rutschte die Tesla-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,1 Prozent auf 346,13 USD ab. Das Tagestief markierte die Tesla-Aktie bei 343,74 USD. Mit einem Wert von 344,69 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.186.129 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 488,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 41,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 202,60 USD am 29.08.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 41,47 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Tesla-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 249,38 USD aus.

Tesla ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,42 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,78 Prozent auf 22,50 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 25,50 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Tesla am 15.10.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 1,72 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Tesla-Aktie im Blick: Tesla-Fahrervisualisierung vor großem Upgrade dank Unreal Engine

Tesla-Aktie: Musks Tesla Diner gerät scheinbar kurz nach Eröffnung ins Straucheln

BYD-Aktie mit Zuwächsen: Kooperationen, Expansion & Co. treiben an