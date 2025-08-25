Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Dienstagabend mit Kursabschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Tesla. Das Papier von Tesla befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,1 Prozent auf 346,13 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Um 20:08 Uhr rutschte die Tesla-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,1 Prozent auf 346,13 USD ab. Das Tagestief markierte die Tesla-Aktie bei 343,74 USD. Mit einem Wert von 344,69 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.186.129 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 19.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 488,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 41,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 202,60 USD am 29.08.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 41,47 Prozent wieder erreichen.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Tesla-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 249,38 USD aus.
Tesla ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,42 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,78 Prozent auf 22,50 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 25,50 Mrd. USD umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Tesla am 15.10.2025 präsentieren.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 1,72 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie
Tesla-Aktie im Blick: Tesla-Fahrervisualisierung vor großem Upgrade dank Unreal Engine
Tesla-Aktie: Musks Tesla Diner gerät scheinbar kurz nach Eröffnung ins Straucheln
BYD-Aktie mit Zuwächsen: Kooperationen, Expansion & Co. treiben an
Übrigens: Tesla und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Hattanas Kumchai / Shutterstock.com
Nachrichten zu Tesla
Analysen zu Tesla
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.07.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.2025
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.2025
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.07.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.2025
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.07.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.2025
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.07.2025
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.07.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.2025
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.07.2025
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.2025
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
|24.07.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen