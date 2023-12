Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla verteuert sich am Dienstagnachmittag

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Tesla. Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 255,12 USD.

Die Tesla-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:07 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 255,12 USD. Kurzfristig markierte die Tesla-Aktie bei 255,48 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 254,43 USD. Zuletzt wechselten 15.252.587 Tesla-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 299,29 USD. Dieser Kurs wurde am 20.07.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesla-Aktie derzeit noch 17,31 Prozent Luft nach oben. Am 07.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 101,82 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 60,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 223,33 USD.

Tesla gewährte am 18.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 23.350,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21.454,00 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Tesla am 24.01.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,06 USD je Tesla-Aktie.

