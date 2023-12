Aktie im Fokus

Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla steigt am Vormittag

26.12.23 09:23 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 256,04 USD.

Die Tesla-Aktie stieg im London-Handel. Um 13:14 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 256,04 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 254,42 USD. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 363.307 Tesla-Aktien. Bei einem Wert von 299,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.07.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 105,66 USD. Dieser Wert wurde am 07.01.2023 erreicht. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 142,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 223,33 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 18.10.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Tesla 23.350,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21.454,00 USD erwirtschaftet worden. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 24.01.2024 terminiert. Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 3,06 USD in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie Stellantis ahmt Tesla-Rivale NIO nach und plant das Aufladen seiner Elektroautos mittels Batteriewechsel - die Gründe Tesla-Rivale BYD setzt auf globale Expansion: BYD launcht sein Seal-Modell in Mexiko Nikola-, GameStop-, thyssenkrupp-Aktie & Co.: Diese Chefwechsel überraschten 2023

Bildquellen: Sergio Monti Photography / Shutterstock.com