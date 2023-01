Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla springt am Freitagnachmittag an

Aktien in diesem Artikel Tesla 155,08 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die Tesla-Papiere um 04:22 Uhr 5,1 Prozent. Kurzfristig markierte die Tesla-Aktie bei 152,66 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 146,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 277.122 Tesla-Aktien.

Am 05.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 350,13 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 56,66 Prozent hinzugewinnen. Am 06.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 96,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 57,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 395,55 USD.

Am 25.01.2023 lud Tesla zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,62 USD je Aktie erzielt worden.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.04.2023 veröffentlicht.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 4,38 USD je Aktie aus.

