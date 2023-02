Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla springt am Nachmittag hoch

Aktien in diesem Artikel Tesla 195,50 EUR

Das Papier von Tesla legte um 04:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 5,2 Prozent auf 195,30 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Tesla-Aktie bei 195,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 186,78 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 136.050 Tesla-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (350,13 EUR) erklomm das Papier am 05.04.2022. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 44,22 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 96,30 EUR. Dieser Wert wurde am 06.01.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 102,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 383,91 USD.

Am 25.01.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,05 USD gegenüber 0,85 USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.04.2023 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,08 USD je Tesla-Aktie.

