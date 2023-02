Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Vormittag gefragt

Aktien in diesem Artikel Tesla 195,50 EUR

5,14% Charts

News

Analysen

Um 09:06 Uhr sprang die Tesla-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 186,82 EUR zu. In der Spitze gewann die Tesla-Aktie bis auf 186,92 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 186,78 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.334 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2022 markierte das Papier bei 350,13 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 46,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 96,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 94,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 383,91 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tesla am 25.01.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,85 USD je Aktie verdient.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 24.04.2023 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,08 USD je Tesla-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Neues Tesla-Modell in Planung? Das ist über "Highland" bekannt

NASDAQ-Titel Tesla wegen Entlassungen in US-Werk in der Kritik: Wurden Mitarbeiter wegen geplanter Gewerkschaftsgründung gefeuert?

BYD-Aktie: BYD investiert Milliardensumme in den Bau einer neuen Batteriefabrik

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com