Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Dienstagmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Tesla gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 202,26 USD zu.

Die Tesla-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 12:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 202,26 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 613.030 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 299,29 USD erreichte der Titel am 20.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 47,97 Prozent wieder erreichen. Am 28.04.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 152,37 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Tesla-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Tesla-Aktie wird bei 215,78 USD angegeben.

Am 24.01.2024 legte Tesla die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,71 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Tesla am 17.04.2024 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,10 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Verluste in New York: S&P 500 verliert zum Handelsende

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 legt zum Ende des Montagshandels den Rückwärtsgang ein

KI-Überflieger: NVIDIA-Aktie ist der König der Magnificent 7