Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla gewinnt am Vormittag an Boden

Die Aktie von Tesla zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Tesla-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 184,10 EUR.

Die Tesla-Aktie stieg im BMN-Handel. Um 09:21 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 184,10 EUR. Die Tesla-Aktie zog in der Spitze bis auf 184,10 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 184,04 EUR. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.739 Stück gehandelt.

Bei 267,30 EUR erreichte der Titel am 20.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,19 Prozent hinzugewinnen. Am 28.04.2023 gab der Anteilsschein bis auf 137,82 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 25,14 Prozent wieder erreichen.

Für Tesla-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 215,78 USD aus.

Tesla veröffentlichte am 24.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,71 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 1,05 USD in den Büchern gestanden.

Tesla dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 17.04.2024 präsentieren.

In der Tesla-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,10 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

