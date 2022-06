Tesla Aktie News: Tesla reagiert am Montagmittag positiv

Aktien in diesem Artikel Tesla 706,50 EUR

Um 27.06.2022 12:22:00 Uhr konnte die Aktie von Tesla zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,9 Prozent auf 710,10 EUR. Die Tesla-Aktie legte bis auf 713,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 696,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.002 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 1.080,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2021). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,25 Prozent hinzugewinnen. Am 09.07.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 523,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 35,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Tesla-Aktie im Durchschnitt mit 857,92 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tesla am 20.04.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,22 USD gegenüber 0,93 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18.756,00 USD – ein Plus von 80,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tesla 10.389,00 USD erwirtschaftet hatte.

Tesla dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 25.07.2022 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 16,31 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

