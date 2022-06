Tesla Aktie News: Tesla gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Aktien in diesem Artikel Tesla 698,70 EUR

Die Aktie notierte um 27.06.2022 16:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,8 Prozent auf 709,10 EUR zu. Bei 714,00 EUR erreichte die Tesla-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 696,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 28.267 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1.080,00 EUR) erklomm das Papier am 04.11.2021. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,34 Prozent. Am 09.07.2021 gab der Anteilsschein bis auf 523,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 35,38 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Tesla-Aktie im Durchschnitt mit 857,92 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 20.04.2022 vor. Das EPS wurde auf 3,22 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,93 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tesla im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 80,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18.756,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 10.389,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 25.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Tesla-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 16,31 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

