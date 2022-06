Tesla Aktie News: Tesla am Montagvormittag höher

Aktien in diesem Artikel Tesla 709,00 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 27.06.2022 09:22:00 Uhr 1,0 Prozent auf 696,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Tesla-Aktie bei 696,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 696,10 EUR. Bisher wurden heute 1.122 Tesla-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 1.080,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2021). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.07.2021 (523,80 EUR). Mit einem Kursverlust von 32,99 Prozent würde die Tesla-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 857,92 USD.

Tesla gewährte am 20.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,22 USD, nach 0,93 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 80,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18.756,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.389,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2022 terminiert.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 16,31 USD je Aktie aus.

