Tesla Aktie News: Tesla zeigt sich am Vormittag fester

Aktien in diesem Artikel Tesla 782,50 EUR

Um 27.07.2022 09:22:00 Uhr konnte die Aktie von Tesla zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 779,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Tesla-Aktie bis auf 779,90 EUR. Mit einem Wert von 777,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 717 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1.080,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,87 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 536,80 EUR. Dieser Wert wurde am 28.07.2021 erreicht. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 45,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 845,42 USD aus.

Am 20.07.2022 lud Tesla zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,93 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tesla im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 63,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16.934,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 10.389,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 19.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 12,22 USD je Tesla-Aktie.

