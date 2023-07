Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Donnerstagmittag gesucht

Blick auf Tesla-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Tesla. Zuletzt sprang die Tesla-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 268,87 USD zu.

Um 12:03 Uhr stieg die Tesla-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 268,87 USD. Bisher wurden heute 464.452 Tesla-Aktien gehandelt.

Am 17.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 314,67 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 14,55 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 101,82 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 62,13 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 245,56 USD.

Am 19.07.2023 hat Tesla die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,91 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 24.927,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 47,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tesla einen Umsatz von 16.934,00 USD eingefahren.

Voraussichtlich am 18.10.2023 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,38 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

