Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Donnerstagvormittag fester

Die Aktie von Tesla zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 241,15 EUR.

Die Tesla-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:20 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 241,15 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tesla-Aktie bei 241,35 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 240,90 EUR. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.436 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.09.2022 bei 316,75 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.01.2023 (96,38 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 60,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 245,56 USD an.

Am 19.07.2023 hat Tesla die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,76 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 24.927,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 16.934,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 18.10.2023 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,38 USD fest.

