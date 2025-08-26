DAX24.046 -0,4%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto16,00 +2,3%Dow45.616 +0,4%Nas21.591 +0,2%Bitcoin96.420 +0,3%Euro1,1631 -0,1%Öl67,84 +0,9%Gold3.395 +0,1%
Top News
Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla verteidigt am Abend Tendenz

27.08.25 20:24 Uhr
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochabend die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 351,32 USD an der Tafel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
300,00 EUR -2,25 EUR -0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei der Tesla-Aktie ließ sich um 20:08 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 351,32 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Tesla-Aktie bei 355,39 USD. Das Tagestief markierte die Tesla-Aktie bei 349,17 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 352,10 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 8.869.306 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 19.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 488,50 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 39,05 Prozent wieder erreichen. Am 29.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 202,60 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 73,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Tesla-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 249,38 USD.

Am 23.07.2025 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,33 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,78 Prozent auf 22,50 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 25,50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 15.10.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,71 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

In eigener Sache

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: Hadrian / Shutterstock.com

Nachrichten zu Tesla

DatumMeistgelesen
Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
29.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
25.07.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
24.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
09.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
02.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
05.05.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
24.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Tesla SellUBS AG
24.07.2025Tesla SellUBS AG

