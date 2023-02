Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag im Aufwind

Aktien in diesem Artikel Tesla 195,00 EUR

Die Tesla-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:06 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 195,56 EUR. Die Tesla-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 200,25 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 195,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 183.546 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 350,13 EUR an. Gewinne von 44,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.01.2023 bei 96,30 EUR. Abschläge von 103,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 383,91 USD für die Tesla-Aktie aus.

Am 25.01.2023 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,05 USD, nach 0,85 USD im Vorjahresvergleich.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 24.04.2023 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesla im Jahr 2023 4,08 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

