Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Vormittag gefragt

Die Tesla-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 195,52 EUR. Die Tesla-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 195,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 195,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.637 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2022 markierte das Papier bei 350,13 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 44,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 96,30 EUR. Dieser Wert wurde am 06.01.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesla-Aktie derzeit noch 103,03 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 383,91 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 25.01.2023. Das EPS lag bei 1,05 USD. Im letzten Jahr hatte Tesla einen Gewinn von 0,85 USD je Aktie eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 24.04.2023 terminiert.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 4,08 USD je Aktie aus.

